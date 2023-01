Qual è stata la raffica di vento più veloce mai registrata? Così forte da uccidere

Anche sulla nostra bella e calma "Gaia" si sono verificate delle condizioni incredibilmente estreme e quasi "extraterrestri", come ad esempio la temperatura più bassa mai registrata.

Ad esempio, la raffica di vento più veloce di sempre è stata registrata a Barrow Island, in Australia, il 10 aprile 1996, da una stazione meteorologica senza equipaggio (per fortuna) che ha misurato una raffica di vento di 407 chilometri all'ora durante il ciclone tropicale Olivia. Una velocità davvero assurda che non avrebbe lasciato scampo a chiunque si trovasse fuori.

Questo nuovo record - da allora imbattuto - ha anche distrutto il precedente primato per una raffica di vento di 371 chilometri all'ora misurata in una stazione meteorologica con equipaggio a Mount Washington, New Hampshire, il 12 aprile 1934, ma ne detiene ancora uno per le raffiche di vento più veloci di tutti i tempi registrate da una stazione meteorologica con equipaggio.

Entrambi queste registrazioni, però, possono essere battute: i venti dei tornati possono certamente superare entrambi i record, ma la capacità di misurare queste folate con un anemometro è impossibile... e quindi le registrazioni non sono considerate ufficiali dall'Organizzazione meteorologica mondiale.

Nel 1999, pensate, un importante ricercatore meteorologico chiamato Joshua Wurman, disse che il suo team registrò venti a 484 chilometri all'ora durante un tornado che colpì l'Oklahoma, ma il record non venne considerato perché gli scienziati utilizzarono un radar dopplar (non ammesso dall'Organizzazione meteorologia mondiale).

A proposito, qual è la temperatura più calda mai registrata sulla Terra?