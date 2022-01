Qual è la razza di cani più piccola al mondo? La risposta è molto semplice

A inizio mese abbiamo iniziato ad avvicinarci di più al mondo canino, vedendo ad esempio qual è la razza di cane più intelligente. Oggi la serie di domande si rinnova con un altro famoso dubbio: qual è la razza di cani più piccola al mondo? La risposta, in realtà, non dovrebbe sorprendervi.

In testa alla classifica si può solamente trovare una razza: il Chihuahua. Persino il cane più piccolo di sempre era un Chihuahua, chiamato Miracle Milly, dal peso di 0,5 kg e con un’altezza pari a 9,65 centimetri. Purtroppo Milly è scomparsa nel 2020, ma ciò non ha cambiato affatto l’ordine delle razze dato che il peso dei Chihuahua resta tra i 0,9 e i 2,7 kg, per una altezza media tra i 15 e i 25 centimetri.

Con il peso tra gli 1,8 e 5 Kg e l’altezza tra i 12,7 e 23 centimetri troviamo al secondo posto i Chiweenie, incrocio tra i Dachshund (ovvero il Bassotto tedesco) e proprio i Chihuahua. Al terzo posto, quasi a pari merito, si colloca invece il Bassotto nano, con un’altezza e un peso simile.

La Top 5 prosegue dunque con il Pomerania, cani che raggiungono il peso di 1,9-3,5 Kg e l’altezza tra i 18 e 24 centimetri: si tratta di una razza particolarmente popolare soprattutto negli Stati Uniti a causa della sua piccola taglia, ma l’origine – come da nome – la troviamo nella regione europea della Pomerania, oggi divisa tra Germania e Polonia. Infine, lo Yorkshire Terrier si colloca al quinto posto con un peso di 3,2 chilogrammi e un’altezza tra i 20 e i 23 centimetri.

