Qual è la razza canina più intelligente? Il parere degli esperti è unico

L’intelligenza dei cani si manifesta in vari modi, spesso anche semplicemente mostrando un livello di comprensione del linguaggio umano sorprendente. I fattori che la determinano sono però molteplici ed è fondamentale analizzarli complessivamente per comprendere qual è la razza canina più intelligente.

Una delle analisi più approfondite condotte dagli esperti è quella del neuropsicologo e professore di psicologia canina Stanley Coren, il quale si è concentrato sull’addestrabilità come marker dell’intelligenza canina. Nel suo storico libro The Intelligence of Dogs, pubblicato nel 1994 e rivisitato regolarmente con nuovi metodi di misurazione, egli ha definito tre aspetti chiave determinanti: intelligenza istintiva, intelligenza adattiva e intelligenza del lavoro e dell'obbedienza. La prima si riferisce alla capacità di svolgere i compiti per cui è stato allevato, la seconda alla capacità di risolvere problemi in autonomia, la terza alla abilità di apprendere dagli umani.

Con una serie di sondaggi condotti coinvolgendo 208 giudici delle prove di obbedienza e difesa canine svolte negli Stati Uniti, Coren ancora oggi riesce a stabilire quali siano i cani più intelligenti. Pensate un po’, il risultato non varia sin dalla prima edizione del libro: il Border Collie è il cane più intelligente al mondo, complice la sua abilità di apprendimento di un numero enorme di parole e comandi e la sua versatilità nello svolgere lavori e compiti dati dal padrone.

Nella Top 5 segue dunque il Barboncino, considerato tra i più affidabili specialmente nella pet therapy e nell’apprendere comandi; il Pastore Tedesco chiude la Top 3 grazie alla sua abilità di apprendere comandi dopo soltanto 5 ripetizioni, seguendoli con successo almeno il 95% delle volte; il Golden Retriever è eccellente come cane da ricerca e soccorso; infine, il Dobermann è uno dei migliori cani da guardia, fedele e particolarmente intelligente.

Siete sempre curiosi del mondo canino? Qualche giorno fa abbiamo spiegato perché i cani mangiano l’erba.