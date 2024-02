Qual è la razza canina che vive più a lungo? Ecco la risposta

Gli scienziati hanno condotto una ricerca approfondita, analizzando oltre mezzo milione di cani nel Regno Unito. I risultati, pubblicati su Scientific Reports, gettano luce su come razza, sesso, dimensione e forma del muso influenzino l'aspettativa di vita dei cani.

Emergono vincitori i cani di piccola taglia e dal naso lungo, che tendono a superare in longevità i loro omologhi più grandi e dal muso piatto. Queste scoperte non solo arricchiscono la nostra comprensione della vita canina ma offrono anche preziose indicazioni per chi si prende cura di questi animali, dai proprietari agli allevatori, fino ai responsabili delle politiche di benessere animale.

L'indagine ha rivelato che, in media, i cani vivono tra i 10 e i 13,7 anni, con variazioni significative legate a numerosi fattori. Tra le razze pure analizzate, i Lancashire heelers si distinguono per la maggiore aspettativa di vita, seguiti da spaniel tibetani, bolognesi, shiba inu e papillon (invecchiano prima le taglie piccole o quelle grandi?).

Al contrario, razze come i pastori caucasici e i presa canario mostrano un'aspettativa di vita decisamente inferiore. Sorprendentemente, contrariamente a quanto comunemente si crede, i cani di razza pura tendono a vivere più a lungo dei meticci, sfidando l'idea che una maggiore varietà genetica si traduca in una vita più lunga.

