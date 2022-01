Qual è la razza felina che vive più a lungo? Attenti alla qualità della vita!

Dopo avere visto qual è la razza canina più intelligente, spostiamoci verso i loro “arcirivali”: i gatti. La domanda che ci porremo oggi non sarà la medesima; piuttosto, ci soffermeremo sull’analisi di qual è la razza felina che vive più a lungo. Particolare attenzione andrà posta a un fattore chiave: le condizioni di vita dell’animale.

Coloro che vorranno adottare un nuovo amico a quattro zampe dovranno innanzitutto essere in grado di garantirgli le giuste attenzioni affinché possa vivere bene, affrontando eventuali problemi di salute. Ogni razza, difatti, ha una sua vita media ma anche particolari predisposizioni a disturbi di varia natura.

Per esempio, arrivando al dunque, il gatto Siamese è giudicato da molti veterinari ed esperti come la razza più longeva con una vita media che si aggira tra i 12 e i 20 anni, ma necessita di una certa cura alla luce della predisposizione a problemi dentali e alle vie respiratorie. Anche il gatto Burmese risulta molto longevo, oltre che agile e forte, grazie a una media pari addirittura a 16-18 anni. C’è però una predisposizione a deformità craniche e al glaucoma; perciò, chi vorrà averne uno dovrà rimanere vigile.

La Top 3 è un felino non propriamente domestico: il Savannah, ibrido tra Serval e gatto domestico, molto difficile da allevare ma dall’aspettativa di vita che raggiunge anche i 20 anni in condizioni di vita ottimali. Nella Top 5 figurano, infine, il tenerissimo Ragdoll con aspettativa di vita tra i 15 e i 25 anni ma predisposizione a molteplici patologie che sorgono in caso di alimentazione mal bilanciata e idratazione insufficiente, e il Balinese con vita media attorno ai 12-20 anni.

Insomma, avete capito: la ricerca di un gatto che viva a lungo non è così semplice e dipende specialmente dal luogo in cui abiterà e da coloro che lo accudiranno.

Se siete particolarmente curiosi, vi rimandiamo anche alla ricerca degli animali più intelligenti sulla Terra.