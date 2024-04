Qual è il reale peso della Terra e perché ci sono voluti centinaia di anni per scoprirlo?

Nel corso degli ultimi anni, con il progresso della ricerca scientifica, siamo riusciti a conoscere molto di più il nostro pianeta, eppure rimangono ancora delle domande irrisolte che scatenano la fantasia dei più curiosi.

Una delle domande più interessanti è quella relativa al reale peso del nostro pianeta. Riuscire a calcolare la massa della Terra è tuttavia un obiettivo molto difficile da raggiungere, non solo perché è tecnicamente arduo studiare il pianeta dallo spazio, ma anche perché non esiste una risposta unica a questa domanda.

Secondo le stime ufficiali della NASA, l'agenzia spaziale statunitense, il nostro pianeta peserebbe 5,9722 X 1024 kg, ovvero 13,1 settilioni di libbre. Un numero davvero enorme, seguito da 24 zeri. Tuttavia, alcuni fisici provenienti da varie regioni del mondo si sono dichiarati in disaccordo con questo dato, dichiarandosi anche dubbiosi sulle tecniche utilizzate dalla NASA per ottenerlo. Molti di loro credono infatti che potenzialmente il nostro pianeta possa pesare ancor di più e che bisogna affinare le attuali tecnologie, per ottenere una risposta soddisfacente.

Visto inoltre che è impossibile porre la Terra su una bilancia, per misurarne la massa, gli scienziati sono stati costretti a utilizzare alcune leggi della fisica, fra cui quella della gravitazione universale e la relatività generale. Queste leggi tuttavia sono molto difficile da utilizzare con i grandi numeri, impossibili da calcolare a mano. È per questo quindi se molti scienziati sono stati costretti ad attendere lo sviluppo delle nuove tecnologie, capaci di manipolare ordini di grandezza superiori in pochi secondi.

Paradossalmente, questi stessi studi hanno permesso tra l'altro anche di capire quante volte il nostro pianeta ha girato attorno al Sole nella sua lunga storia e di stabilire l'influenza sul peso del pianeta - che si sarebbe scoperta trascurabile - della materia stellare e dei gas, che giornalmente raggiungono la sua superficie.

I minerali più comuni del nostro pianeta si sono dimostrati invece i silicati, mentre l'elemento meno abbondante è l'astato.

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti di oggi.