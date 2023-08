Qual è la religione più antica sulla Terra? Una che non ti aspetti

L'Induismo spicca come una delle religioni più antiche sulla Terra, spesso citata come la principale fede sopravvissuta nel tempo, ma quali sono le sue origini?

Con i suoi circa 4.000 anni di storia, ha origini che risalgono tra il 2300 e il 1500 a.C. nel nord-ovest del subcontinente indiano. Non è una religione nata dall'oggi al domani, ma piuttosto il risultato di un intricato intreccio di tradizioni e filosofie. Uno dei primi riferimenti certi si trova nei testi Veda, scritti in antico sanscrito tra il 1500 e il 500 a.C., che delineano molte delle fondamentali concezioni religiose hindu.

Tuttavia, l'evoluzione dell'Induismo è complessa e, come ogni religione, ha subito profonde trasformazioni nel corso dei secoli, abbracciando una vasta gamma di credenze e pratiche. Una teoria suggerisce che sia nata dalla fusione di tradizioni portate nel subcontinente indiano da un gruppo migrante conosciuto come "Arya", che avrebbe poi dato vita ai testi Veda.

Questa teoria, nota come la Teoria della Migrazione Ariana, è oggetto di dibattito e controversia, specialmente in relazione alle sue implicazioni storiche e geopolitiche. Oggi, l'Induismo conta circa 1,03 miliardi di fedeli, ma altre grandi religioni come il Cristianesimo, l'Islam e il Buddhismo hanno anch'esse un seguito significativo. Oltre a queste, esistono innumerevoli religioni tradizionali o "popolari", spesso trasmesse oralmente e quindi difficili da tracciare storicamente.

È plausibile che alcune di queste tradizioni popolari possano avere radici che risalgono a millenni fa, forse ancor prima che germogliassero le principali religioni mondiali, ma in assenza di prove - pur tra numerose questioni controverse - l'Induismo sembra essere la più antica.