Ecco la 'ricetta' per mettersi in forma secondo la scienza

Quanto allenamento fisico è necessario per mettersi in forma? Ebbene la risposta dipende da molti fattori diversi, tra i quali risulta fondamentale l’equilibrio tra le sessioni d’allenamento e le sessioni di recupero.

Infatti, l’attività motoria rappresenta uno stress per l’organismo di chi la pratica, costituendo un meccanismo di omeostasi fisiologico, dove il corpo umano aziona una serie di “difese” e “meccanismi compensativi” atti a recuperare lo stato di equilibrio che contraddistingue il benessere fisico. Il fine ultimo dell’allenamento è quindi quello di modificare l'omeostasi dell’individuo, stressando il suo organismo per indurlo a ristabilire lo stato di equilibrio (super-compensazione) e promuovendo il conseguente incremento delle prestazioni atletiche.

L’adattamento dell’organismo è veicolato da alcuni importanti parametri che contraddistinguono il tipo di allenamento, promuovendo una diversa gestione delle tempistiche, dell’intensità e della frequenza dell’attività, nello specifico:

Attività di resistenza

Per questa tipologia di attività fisica, che comprende sport come la corsa, le indicazioni dei ricercatori sostengono l’utilità di fare allenamenti regolari e a bassa intensità; i quali agevolerebbero il corpo a efficientare l’utilizzo di ossigeno. A tal proposito, i corridori professionisti tendono a eseguire circa l’80% della loro preparazione a un regime di bassa intensità.

Attività di abilità

Sport come il calcio e il tennis richiedono combinazioni di abilità fisiche e tecniche, e per svilupparle è bene variare costantemente lo stress derivante dalle sessioni d'allenamento, al fine di aiutare il corpo a recuperare e la mente ad assimilare. Benché siano necessarie ulteriori ricerche in questo settore, si ritiene generalmente che una pratica coerente e costante migliori le prestazioni per questi tipi di sport.

Attività in palestra

Per quanto concerne l’attività in palestra un incremento del volume di allenamento, facendo più sessioni a settimana, porta a un maggior sviluppo sia della massa muscolare che della forza. Ma il riposo e il recupero (compresa una corretta alimentazione) sono elementi fondamentali per aiutare i muscoli ad aumentare di volume. In generale, i ricercatori consigliano di eseguire esercizi di rafforzamento muscolare due o più giorni alla settimana per migliorare la salute dei muscoli e delle ossa.

Attività quotidiana

Per le persone senza particolari esigenze, che cercano di mantenere o migliorare la propria forma fisica, non è tanto importante la quantità di allenamento che si svolge, quanto la sua qualità.

Ad esempio, l'allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT), che comporta l'esecuzione di esercizi al massimo sforzo per un breve periodo di tempo, permette di migliorare la forma fisica e il benessere mentale.