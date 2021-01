Qual è il rumore più forte mai sentito sul nostro pianeta? Tre di questi sono spaventosi

Per misurare il livello dell'intensità energetica dei suoni si utilizzano i decibel, un'unità di misura del rapporto fra due grandezze omogenee e che prende il nome da Alexander Graham Bell. Tuttavia, un singolo "bel" è così grande che gli scienziati tendono a dividerlo per 10. Fatte le dovute presentazioni: qual è il rumore più forte mai sentito?

Prima di iniziare vale la pena chiedersi: cos'è un rumore? Il risultato di molecole che sbattono l'una contro l'altra, in una catena che si estende dalla sorgente del suono al nostro timpano. Quando si sente un rumore, le molecole d'aria che circondano la fonte del rumore vengono disturbate.

Inizia una catena di "disturbo" in cui si crea un'increspatura che viaggia nelle molecole vicine, e così via, fino a quando il suono non colpisce il timpano, che trasmette il messaggio al cervello. Fatte le dovute premesse, ecco i rumori più forti di sempre:

Il suono di un respiro: 10 dB;

Un sussurro: 20 dB;

Una normale conversazione: 60 dB;

Un luogo affollato: 70 dB;

Il rumore di un trapano elettrico: 90 dB;

L'urlo più forte del mondo (Guinness World Record da parte di Jill Drake: 129 dB;

Il motore di un aereo: 150 dB;

Razzo normale durante il decollo: 180 dB;

Una volta raggiunto un certo livello, per la precisione i 194 decibel, si arriva un punto in cui le molecole d'aria vengono semplicemente spinte avanti e indietro e l'onda sonora viene trasformata in un'onda d'urto (ecco perché dopo un rumore molto forte si possono rompere le finestre). Dopo i 194 decibel il suono è chiamato "distorto" e i suoi livelli sono molto più alti di quelli elencati in precedenza. Ecco alcuni di questi potentissimi e spaventosi suoni distorti: