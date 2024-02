Qual è il gruppo sanguigno più raro di tutti? Resterete sorpresi

Ognuno di noi ha un differente gruppo sanguigno che scorre nelle nostre vene e ne esistono quattro: A, B, AB e 0. Oggi proveremo a rispondere a una domanda molto interessante: quale tipo di sangue è il più raro di tutti?

Ovviamente, per rispondere a questa domanda e soddisfare la nostra curiosità, bisogna fare un passo indietro. Il gruppo sanguigno di una persona si determina sulla base della presenza, o assenza, di determinate molecole o proteine, dette antigeni, distribuite sulla superficie dei globuli rossi.

Due dei principali antigeni utilizzati per la tipizzazione del sangue sono noti come “antigene A” e “antigene B”. In sintesi, le persone con sangue di tipo A hanno solo antigeni A sui globuli rossi e quelle con sangue di tipo B hanno solo antigeni B. Di conseguenza, gli individui con sangue di tipo AB hanno entrambi gli antigeni; invece, le persone con sangue di tipo zero non hanno nessuno dei due.

Di norma, accompagniamo la nomenclatura del gruppo sanguigno con un segno, che indica il fattore Rh: se nel sangue di una persona è presente la proteina Rh, allora è positivo; se è assente allora è negativo.

Il nostro patrimonio sanguigno è genetico, perciò lo abbiamo ereditato dai nostri genitori. Sapere che caratteristiche ha il nostro sangue è fondamentale per le trasfusioni di sangue, in quanto se avvenisse una trasfusione tra due tipologie di sangue differente, il sistema immunitario del donato attaccherebbe il sangue del donatore.

Famosi sono i cosiddetti donatori universali, in quanto il loro sangue di tipo 0 può essere utilizzato su pazienti di qualsiasi gruppo sanguigno. Quest’ultimo scarseggia negli ospedali, a causa dell’alta domanda di donatore; in particolare il gruppo sanguigno 0 negativo.

Arrivati a questo punto, possiamo arrivare alla risposta del quesito di questo articolo: il gruppo sanguigno più raro è AB negativo mentre quello più comune è zero positivo.