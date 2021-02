Qual è il satellite TivùSat? Ecco come orientare la parabola

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato come direzionare un'antenna per il digitale terrestre, mentre oggi ci soffermiamo su Tivùsat, che ovviamente richiede l'installazione di una parabola.

Per vedere correttamente Tivùsat la parabola deve essere orientata su 13° EST Hotbird.

Per trovare il satellite correttamente in nostro soccorso arriva l'applicazione Dishpointer che è disponibile su App Store di iOS e Play Store di Android. Dopo aver montato la parabola e fissata al palo basta semplicemente inserire la propria posizione e dalla lista che comparirà selezionare il satellite EUTELSAT. Sulla mappa comparirà una linea verde che ci guiderà nella direzione in cui deve essere puntata l'antenna. Il nostro consiglio è di avvalervi dello smartphone, dal momento che sulla maggior parte dei modelli sono presenti sensori, bussole ed altre applicazioni che faciliteranno in maniera importante il processo e vi guideranno anche nella ricerca dell'Azimuth e dell'elevazione.

Dishpointer è un ottimo strumento in quanto dà accesso ad un'ampia gamma di opzioni, tra cui la possibilità scegliere il sistema di ricezione, il satellite ed altro. Chiaramente non è l'unica app di questo tipo, ma ci sentiamo di consigliare questa.

Per tutti i dettagli su Tivùsat vi rimandiamo alla nostra guida contenente la lista dei canali trasmessi in HD e 4K.