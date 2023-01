Qual è la scheda video più costosa al mondo? Potreste non aspettarvelo

Dopo aver trattato la novità NVIDIA Broadcast, torniamo a fare riferimento su queste pagine al mondo delle GPU. Questa volta, però, ci soffermiamo su una curiosità, dando un'occhiata alla scheda video più costosa al mondo.

Come fatto notare anche da SlashGear, a occupare la "prima posizione" in tal senso è la GPU NVIDIA A100. Infatti, quest'ultima, che rappresenta anche la scheda video più prestante al mondo, viene venduta nell'ambito dei data center AI, più precisamente come parte del sistema DGX A100, che potete approfondire direttamente mediante il portale ufficiale di NVIDIA.

Insomma, non si fa riferimento a qualcosa che potete montare agevolmente sul vostro PC di fiducia, ma risulta interessante notare, tra l'altro, che il sistema DGX A100 include ben 8 NVIDIA A100 con fino a 640GB di memoria GPU totale. Infatti, l'ultima versione della NVIDIA A100, basata sul processo produttivo TSMC a 7nm, presenta ben 80GB di memoria.

Si tratta quindi sicuramente di una soluzione piuttosto prestante, che d'altronde viene utilizzata non a caso in campi specifici. Arrivando invece alla questione costi: qual è il prezzo richiesto per una soluzione di questo tipo? Su Neobits si superano, al momento in cui scriviamo, i 30.000 dollari. Insomma, la GPU più costosa al mondo è di NVIDIA, ma non è esattamente un modello che tutti conoscono.