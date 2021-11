Qual è lo sconto più aggressivo su iPhone 13 del Black Friday 2021? L'analisi

Il periodo del Black Friday è arrivato. Infatti, un po' tutti i principali store online hanno lanciato le proprie iniziative promozionali in vista del venerdì nero. In questo contesto, non sono in pochi coloro che stanno cercando di comprendere qual è lo sconto più "aggressivo" disponibile sulla gamma iPhone 13.

Risulta dunque interessante approfondire il tutto, analizzando quanto proposto dalle principali realtà nostrane che vendono gli smartphone di casa Apple nel periodo del Black Friday. Ricordiamo in ogni caso che la gamma iPhone 13 è stata annunciata a settembre 2021, quindi chiaramente le offerte potrebbero non essere esattamente delle più elevate.

Amazon: lo sconto più consistente è quello su iPhone 13 mini

Tenere d'occhio le offerte presenti su Amazon relativamente ai più recenti dispositivi mobili di Apple non è poi così complesso. Infatti, basta collegarsi alla pagina dedicata agli iPhone di Amazon Italia per avere un quadro completo degli smartphone legati alla gamma iPhone 13 disponibili sul noto portale e-commerce. In questo contesto, al momento in cui scriviamo lo sconto più consistente è quello su iPhone 13 mini da 256GB, che viene proposto a 899 euro (al posto dei precedenti 959 euro). Non a caso, la disponibilità di alcune colorazioni è già terminata.

Anche MediaWorld e Unieuro puntano su iPhone 13 mini

iPhone 13 mini sembra essere il dispositivo della gamma più "quotato" a finire al centro degli sconti maggiormente "aggressivi". Infatti, anche da MediaWorld è Unieuro la variante da 256GB di questo modello viene proposta a 899 euro (anziché 959 euro, qui la pagina di iPhone 13 mini da Unieuro).

Dunque, cosa conviene fare?

Lo sappiamo: gli sconti legati agli iPhone 13 non si stanno rivelando propriamente dei più consistenti in questo periodo del Black Friday 2021. D'altronde, si tratta di smartphone usciti da poco e la situazione in termini di disponibilità non è esattamente delle più rosee. Pensate che persino Apple ha lasciato fuori gli iPhone 13 dal suo Black Friday (perlomeno al momento dell'annuncio), puntando invece sulla gamma iPhone 12 in quel contesto.

Insomma, difficile in questo contesto fare previsioni in vista di venerdì 26 novembre 2021 (la vera giornata del Black Friday). Tuttavia, ora siete a conoscenza di quali sono i principali sconti attualmente attivi sugli iPhone 13 e sapete quali link tenere "controllati".

In ogni caso, era bene analizzare la situazione, in modo da fornire un quadro completo a chi ha intenzione di acquistare un dispositivo di questo tipo nel contesto del venerdì nero. Per il resto, potreste voler mantenere monitorata la nostra pagina dedicata alle migliori offerte del Black Friday 2021 (sempre aggiornata con le ultime novità: nel caso uscissero sconti più consistenti su questi smartphone, ve lo faremo sicuramente sapere lì).