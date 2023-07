Qual è lo scopo di Facebook? Ecco per che cos'è nato all'inizio

Mentre Threads di Facebook continua a macinare record, facciamo un salto all’indietro ad inizi anni 2000 per tuffarci nella genesi del social network che ha cambiato la nostra vita ed ha avuto un impatto importantissimo su tanti settori.

Nato nel 2004, Facebook non è stato concepito come il sistema che conosciamo oggi e che mette in contatto milioni di persone sparse in tutto il mondo.

Il social network infatti nelle idee di Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, all’epoca studenti dell’Università di Hardware, doveva mettere in contatto esclusivamente gli iscritti all’ateneo.

L’ampliamento della disponibilità è stato graduale e solo successivamente era stato aperto prima agli studenti di altre scuole di Boston, poi a quelli delle scuole superiori e successivamente ai maggiori di 13 anni.

Il resto della storia è noto a tutti e negli anni successivi Zuckerberg ha ampliato il proprio raggio d’azione con Instagram, Whatsapp e la scorsa settimana anche con Threads.