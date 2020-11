Qual è secondo Brand Finance il marchio più forte al mondo?

Costruire un marchio forte e riconoscibile e mantenere quella forza nel corso degli anni (se non dei secoli, vista l'anzianità dei brand di cui stiamo parlando) non è facile: riuscirci è impresa per pochi, in proporzione all'enorme quantità di brand nati e mai definitivamente decollati, o atterrati bruscamente qualche tempo dopo.

Ma parliamo di brand forti, dunque: marchi che tutti siamo abituati a considerare certezze granitiche, veri e propri colossi dell'industria mondiale, ognuno nel proprio settore. I nomi sono tanti, ma quali di questi è da considerarsi il più forte in assoluto?



A classificarli ci pensa Brand Finance, la società indipendente leader mondiale della valutazione economica dei brand che a gennaio, a Davos, ha reso nota la sua classifica annuale. Secondo Brand Finance, dunque, ancora una volta è Ferrari a meritarsi il titolo di marchio più forte del mondo: il cavallino rampante guida la classifica per il secondo anno consecutivo, inseguito da altri brand celebri.



Nella top ten troviamo infatti anche Disney e WeChat, rispettivamente secondo e terzo dopo Ferrari, mentre al decimo posto chiude PayPal. Una bella soddisfazione, insomma, per una delle punte di diamante dell'industria italiana! A proposito: proprio in queste ore abbiamo avuto la conferma che Ferrari non sarà mai un brand elettrico.