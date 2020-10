Qual è il secondo settore più importante nel PIL mondiale?

Quante volte abbiamo sentito parlare di PIL? Certo, non tutti siamo laureati in economia capaci di decifrare ogni aspetto della finanza mondiale (specie in un periodo tanto turbolento), ma alcune nozioni sono ormai entrate nel nostro linguaggio di tutti i giorni a colpi di quotidiani, telegiornali e così via.

Il PIL, dicevamo, fa sicuramente parte di questa pletora di termini che abbiamo ormai imparato a conoscere: acronimo di Prodotto Interno Lordo, il PIL indica il valore di tutti i prodotti finiti e di tutti i servizi prodotti all'interno di uno Stato in un determinato anno.

Il PIL mondiale, dunque, vede alcuni settori risultare particolarmente importanti per il contributo dato in percentuale: al primo posto, ad esempio, troviamo i servizi mentre l'ultimo gradino del podio è occupato dal settore manifatturiero. Dobbiamo scendere invece all'ultimo posto di questa particolare classifica per sentir parlare di agricoltura.

E il secondo posto? Ad occupare la seconda posizione nella classifica d'importanza per il PIL mondiale è, prevedibilmente, l'industria: con la sua percentuale del 28% il settore industriale si conferma dunque una delle voci più importanti per quanto riguarda l'economia mondiale, anche in un momento di enorme difficoltà come quello che stiamo vivendo. A proposito di economia, comunque: scopriamo insieme quale potrebbe essere l'impatto del 5G sull'economia europea.