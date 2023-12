Ecco qual è il segreto per avere l'udito assoluto che solo alcuni hanno

L'udito perfetto è una capacità straordinaria e rara che permette a chi la possiede di identificare o produrre note musicali specifiche senza un riferimento esterno. Questa abilità, che ha affascinato scienziati e musicisti per anni, rimane un mistero in gran parte irrisolto e solo 1 su 10.000 persone lo possiede.

Le teorie sulla sua origine variano dalla genetica al "periodo critico" durante lo sviluppo, un momento in cui siamo più inclini a svilupparlo in base all'esposizione a determinati stimoli ambientali. Una ricerca ha scoperto che il 40% dei musicisti che hanno iniziato l'addestramento musicale all'età di 4 anni o meno aveva il l'udito perfetto, rispetto al 3% di coloro che hanno iniziato dopo i 9 anni.

Inoltre, è più comune tra i parlanti di lingue tonali come il mandarino, il cantonese e il vietnamita, dove le parole cambiano significato a seconda del tono in cui vengono pronunciate. Alcuni scienziati ritengono che, con un allenamento adeguato, chiunque possa acquisirlo in qualsiasi momento, sebbene i tentativi di dimostrarlo abbiano avuto poco successo.

Uno studio del 2015 ha mostrato che è possibile allenare le persone a sviluppare l'udito perfetto, anche se questa capacità dipende dalla buona memoria uditiva di lavoro. La ricerca ha anche rivelato che i musicisti professionisti hanno una corteccia uditiva più grande rispetto ad altri musicisti o persone senza formazione musicale (a proposito, perché fanno facce così strane quando si esibiscono?).

Tuttavia, è possibile anche perderlo, come dimostrato da uno studio in cui i partecipanti hanno perso la capacità di rilevare l'accordatura delle note... a tal proposito, un giorno l'IA potrebbe sostituire completamente i musicisti?