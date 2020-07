Qual è l'ultimo senso che ci abbandona prima di morire?

Nelle ultime ore della vita di una persona il suo cervello continua ad elaborare le informazioni, secondo un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports. Questa scoperta suggerisce che le parole pronunciate a una persona cara sul letto di morte potrebbero non essere inascoltate.

Per affermare ciò, gli esperti hanno utilizzato l'elettroencefalografia per monitorare l'attività nel cervello dei pazienti incoscienti nelle ultime ore della loro vita in un ospizio a Vancouver, e lo hanno confrontato con le letture di altri pazienti che erano ancora coscienti, oltre ad aver condotto anche altri esami di controllo.

I ricercatori osservano che i pazienti che non rispondevano agli impulsi hanno mostrato evidenza di risposte ai segnali celebrali MMN, P3a e P3b, impulsi noti nel cervello quando si notano suoni anomali. Ciò sta a significare che i loro sistemi uditivi rispondevano in modo simile a quelli degli altri pazienti sani fino a poche ore prima dell'eterna oscurità.

Tuttavia, in una dichiarazione l'autrice dello studio, Elizabeth Blundon, ha spiegato che "i cervelli dei partecipanti hanno risposto agli stimoli uditivi, ma non possiamo sapere se stanno ricordando, identificando le voci o capendo la lingua". "Questa ricerca dà credito al fatto che infermieri e medici degli ospizi abbiano notato che i suoni dei loro cari aiutavano le persone a morire", aggiunge la coautrice dello studio Romayne Gallagher. "È un conforto poter dire addio ed esprimere amore."