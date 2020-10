Una classifica ci mostra qual è stata la serie tv italiana più popolare negli Usa nel 2020. Come hanno fatto a stilare questa classifica? Si basa semplicemente sul numero di download, streaming e interazioni social da parte degli utenti americani che, a quanto pare, hanno una passione per le nostre opere.

Non ci crederete mai, ma negli Stati Uniti d'America la serie tv made in Italy più vista nel 2020 è "L'amica geniale" (qui la recensione). La serie tv è tratta dai romanzi bestseller di Elena Ferrante, è il titolo italiano più popolare negli Stati Uniti. Ad affermarlo è una classifica per il Corriere da Parrot Analytics, che monitora il successo dei prodotti televisivi attraverso l'indice che vi abbiamo descritto pocanzi.



Al secondo posto troviamo Gomorra, la serie tv tratta dal romanzo dello scrittore e giornalista Roberto Saviano. Al terzo gradino, invece, si attesta The Young Pope e The New Pope, di Paolo Sorrentino. Al quarto posto troviamo ZeroZeroZero e I Medici; la prima nasce dalla penna dello scrittore di Gomorra, mentre la seconda - così come suggerisce il nome stesso - è una serie basata sulla storia della famiglia fiorentina dei Medici.



Insomma, gli americani sembrano aver buon gusto in termini di serie tv. Tuttavia, le cose potrebbero essersi già invertite, poiché la classifica si riferisce a un periodo che va dall’1 gennaio al 14 giugno 2020. Non ci resta che aspettare quale di questi capolavori del Bel Paese sia riuscito a conquistare i cuori a stelle e strisce.