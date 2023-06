Qual è la serie TV più vista in assoluto su Netflix? Sta per tornare

Vi siete mai chiesti qual è la serie TV più vista su Netflix a livello generale? Certo, a volte su queste pagine abbiamo fatto riferimento alle serie TV più viste in determinati mesi, ma può valere la pena dare un'occhiata direttamente a quanto esplicitato dalle statistiche ufficiali di Netflix a tal proposito.

Dovete infatti sapere che mediante il portale ufficiale Netflix Tudum risulta possibile approfondire dati aggiornati proprio relativamente alle serie TV maggiormente guardate in una determinata settimana o nei primi 28 giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma di streaming.

Il metodo utilizzato per stilare la classifica legata a giugno 2023 (che potete vedere di seguito) consiste nel fare riferimento al numero di ore "spese" dagli utenti a guardare una determinata serie TV nei succitati primi 28 giorni. Da notare il fatto che Netflix Tudum effettuerebbe una distinzione tra serie TV "English" e serie TV "Non-English", ma in questa sede andremo ad "accorpare" le due classifiche (che potete vedere integralmente in calce alla notizia) per realizzarne una unica relativa alle 10 serie TV più viste su Netflix. La trovate qui sotto.

La classifica delle 10 serie TV più viste in assoluto su Netflix (giugno 2023)

In ogni caso, va detto che i dati di Netflix Tudum usualmente partono da fine giugno 2021, quindi ci sono delle questioni da prendere un po' con le "dovute pinze", ma adesso sapete come restare aggiornati sui titoli più popolari sulla piattaforma di streaming e quali sono in generale, secondo i dati ufficiali, le produzioni che sembrano aver maggiormente convinto gli utenti nei primi 28 giorni su Netflix.

Per il resto, ricordiamo che Squid Game sta per tornare. Netflix è infatti pronta ad accogliere sia un reality show ispirato a Squid Game che la seconda stagione di Squid Game (sì, sono già stati svelati i personaggi). Il successo della prima stagione verrà replicato? Staremo a vedere.