Qual è il posto più sicuro per 'sfuggire' dai cambiamenti climatici?

Gli esperti ci avvisano da tantissimo tempo degli effetti del cambiamento climatico e solamente recentemente alcuni paesi si sono messi all'opera per mitigare i suoi effetti. Una domanda, quindi, potrebbe balenare in mente: quale sarà il luogo, in futuro, per "sfuggire" dagli effetti di questo cambiamento climatico?

Questa domanda è stata posta da Gizmondo a degli esperti di tutto il mondo. Secondo Sarah Kapnick, vice capo e scienziata di ricerca del NOAA, un luogo sicuro dai cambiamenti climatici deve avere ben sei caratteristiche:

Accesso all'acqua dolce; Non ci deve essere né troppo caldo né troppa umidità; Basso rischio di eventi come uragani e incendi; Un luogo sicuro da eventi come bufere e precipitazioni estreme; Al di sopra del livello del mare; Ci deve essere una buona sicurezza alimentare;

Secondo Kapnick queste sei condizioni possono essere trovate nella regione dei Grandi Laghi degli Stati Uniti. Pertanto, le località a latitudine più elevata lontane dalle coste saranno le migliori in tutto il mondo.

Per altri esperti come Camilo Mora, professore associato di Geografia e Ambiente dell'Università delle Hawaii Mãnoa, invece, non ci sarà un luogo sicuro. "Stiamo rovinando il pianeta da molto, molto tempo. E andrà solo peggio. Quello che stiamo vedendo adesso non è niente". Il posto sicuro in cui vivere secondo Mora? Forse Marte.

In generale l'opinione degli esperti si basa sul realismo: nessun luogo sarà sicuro dai cambiamenti climatici, ma ovviamente ci sono luoghi migliori di altri. Saranno i governi del mondo, in futuro, a dover permettere a questi luoghi di esistere, poiché solamente agendo ora possiamo "placare" gli effetti dei cambiamenti climatici.