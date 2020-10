Qual è il significato letterale della parola 'Bonsai'?

Il significato letterale della parola giapponese bonsai è: "piantato in un vaso piatto". Nulla di complicato, insomma. Di cosa si tratta esattamente?

E' una forma d'arte giapponese che utilizza tecniche di coltivazione per produrre, in contenitori, piccoli alberi che imitano la forma e la scala della grandezza naturale. Pratiche simili esistono già in altre culture, inclusa la tradizione cinese del penzai (o chiamato anche penjing) da cui ha avuto origine l'arte, e i paesaggi viventi in miniatura del vietnamita Hòn non bộ.



Gli scopi del bonsai sono principalmente la contemplazione per lo spettatore e il piacevole esercizio di sforzo e ingegnosità per il coltivatore. Contrariamente ad altre pratiche di coltivazione delle piante, il bonsai non è destinato alla produzione di cibo o alla medicina. Invece, la pratica dei bonsai si concentra sulla coltivazione a lungo termine e sulla modellatura di uno o più piccoli alberi che crescono in un semplice contenitore.



Secondo la traduzione dei due kanji che compongono la parola bon, significa bacinella e sai, significa piantare. Le due parole insieme formano la parola - letteralmente - "piantato in un vaso piatto". Senza alcun dubbio il significato non è profondo come vuole sembrare, ma questa tecnica viene utilizzata da più di 1.000 anni.