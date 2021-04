Qual è il significato della mela della Apple? Qualche curiosità sul logo

Il logo di Apple, al pari di quello della Ferrari e di Amazon, è uno dei più famosi al mondo in quanto facilmente riconoscibile. Ma in molti puntualmente si pongono domande sul significato dell'iconica Mela Morsicata. Qual è il suo significato?

Il logo della Mela di Apple nasce nel 1977, quando Steve Jobs lo commissionò al grafico Rob Janoff, che lo creò. Le teorie sul significato, ma anche sulla nascita, sono tante.

Secondo molti sarebbe legato al morso di Eva alla Mela "proibita". Molti invece ritengono che sia un omaggio di Jobs dall'etichetta discografica dei Beatles, di cui era fan. Altre teorie legano il logo all'amore verso il frutto da parte del CEO e fondatore di Apple, che in precedenza aveva lavorato in un frutteto dell'Oregon.

Più volte il designer Janoff però ha evidenziato che il morso è stato inserito nella Mela per una pura ragione "visiva", dal momento che senza di esso in molti avrebbero potuto confondere il frutto con una ciliegia o un pomodoro. Insomma, non è da escludere che si sia scelta la via più semplice per renderlo riconoscibile, come poi è avvenuto.

Successivamente la Mela Morsicata è stata colorata con i colori dell'arcobaleno. Il logo colorato è durato fino al 1998, quando è stato modificato prima con un look monocromatico con effetto vetro per poi diventare bidimensionale e piatto.