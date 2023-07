Qual è il significato di Threads? La scelta di Zuckerberg e soci

In seguito alla spiegazione relativa alle motivazioni per cui Threads non è disponibile in Europa per ora, vale la pena tornare a fare riferimento al popolare nuovo social network di Mark Zuckerberg e soci. Infatti, non sono in pochi coloro che si stanno chiedendo qual è il significato del nome e del logo di Threads.

Ebbene, ci ha pensato direttamente il capo di Instagram, Adam Mosseri, chiaramente mediante un post pubblicato sullo stresso Threads, a indicare le motivazioni che hanno portato alla scelta del logo, che potete vedere a corredo della notizia. Realizzato in Instagram Sans, questo è semplice ed elegante, nonché ispirato all'alfabeto Tamil. Più precisamente, una delle interpretazioni più diffuse è quella relativa al fatto che il tutto sia legato alla lettera Tamil "ம".

Per il resto, chiaramente è evidente, come indicato da Mosseri, anche l'ispirazione alla @, che indica, per usare le parole del capo di Instagram, "il nome utente, l'individuo e la voce di qualcuno". Mosseri ha poi continuato indicando che si tratta di "una singola linea ininterrotta, ispirata al circolo che si viene a creare nell'app quando si apre un Thread".

Insomma, il "filo conduttore" (d'altronde, Threads significa letteralmente "fili") è ben chiaro. Per il resto, qualcuno ha iniziato a ipotizzare anche che il tutto rimandi ad ago e filo. Per il resto, potreste voler dare un'occhiata al comunicato di annuncio di Threads per maggiori dettagli.