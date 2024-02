Qual è il nuovo sistema operativo di Huawei? Tutto sul progetto HarmonyOS

Era il 2020 quando vi abbiamo raccontato per la prima volta la nostra esperienza con HarmonyOS, sistema creato ad hoc da HUAWEI per rispondere al ban inferto dagli Stati Uniti al gigante della tecnologia.

Da allora, l'OS "proprietario" si è evoluto enormemente, diventando la più importante alternativa ai grandi del settore, guidati da Apple e Google nell'eterno dualismo tra iOS e Android "liscio" - con le virgolette perché, di fatto, anche HarmonyOS è basato su Android.

Un po' come Xiaomi vuole fare con il suo HyperOS, HarmonyOS è più di corposa rivisitazione del sistema operativo di Google da cui vuole prendere le distanze, integrando servizi proprietari basati sul cloud per il salvataggio dei dati personali, delle foto, dei contatti e dei propri documenti.

Ciliegina sulla torta, AppGallery: lo store proprietario di HUAWEI è ormai ricchissimo di applicazioni ufficiali, riferimento non solo per il gaming ma anche per servizi ben più delicati, come quelli dedicati agli istituti bancari, persino italiani. La spinta propulsiva dei grandi nomi ha reso AppGallery il miglior store alternativo del 2023, indice di un apprezzamento importante non solo da parte dei tantissimi utenti che lo utilizzano ogni giorno.

Avete mai avuto l'occasione di provare HarmonyOS? Fateci sapere cosa ne pensate. Qualora voleste saperne di più, invece, vi suggeriamo la recensione di Huawei MatePad 11, uno degli ultimi prodotti basati sull'OS di Huawei che abbiamo avuto modo di testare.