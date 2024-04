Qual è lo smartphone Realme più potente attualmente disponibile sul mercato?

Si presenta sul mercato come uno dei migliori smartphone, non solo Realme, ma di tutto il comparto Android. GT 2 Pro è il top di gamma assoluto in casa Realme, ed è in grado di correre con i “grandi” del mercato, proponendosi ad un prezzo estremamente interessante se rapportato ai suoi diretti competitor.

Oggi il colosso cinese Realme legato a doppio filo con Oppo, si impone sul mercato come uno dei produttori più influenti ed efficienti, e lo fa regalandoci il suo non plus ultra tra gli smartphone. Il primo punto a favore di GT 2 Pro è sicuramente l'ampio display da 6.7 pollici. Una diagonale che lo mette al pari dei top di gamma attualmente disponibili sugli scaffali, ma c'è di più. La risoluzione, 3216x1440 pixel lo antepone a numerosi altri device, essendo una delle più elevate attualmente in circolazione. A completare il corredo di un ottimo pannello, i 525 ppi, la tecnologia AMOLED e gli ormai immancabili 120 Hz, che lo rendono un top con tutte le carte in regola.

Girando il dispositivo, sul retro troviamo un sensore da ben 50 megapixel, che vi permetterà di scattare foto con una risoluzione estremamente elevata da 8165x6124 pixel. Quanto basta per stampare le vostre foto in un formato ben superiore ai classici 10x15 cm. Ottimo anche il comparto video, con i 4K, indispensabili, resi possibili grazie alla risoluzione da 3840x2180 pixel. Insieme al sensore principale troviamo altri due da 50 e 2 MP, con apertura f/2.2 e f/3, mentre la frontale da 32 MP si ferma ad una apertura f/2.4.

Per il resto, il device supporta appieno le reti 5G ed offre un ottimo corredo in termini di connettività. Bluetooth 5.2, USB Type-C 2.0 e banda Wi-Fi 802.11 fanno di questo Realme GT 2 un ottimo dispositivo. Sotto la scocca troviamo il SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, che vi permetterà di sfruttare lo smartphone in ogni ambito possibile e immaginabile, dal gaming al lavoro. La RAM e lo storage sono invece da 8 e 256 GB, non espandibili. Un buon compromesso in termini di produttività e stoccaggio dei vostri file. Infine nota di merito a Naoto Fukasawa, designer giapponese che a contribuito a sviluppare l'estetica del device su cui compare proprio la sua firma.

