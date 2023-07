Qual è lo smartphone Samsung più venduto di sempre? Potrebbe stupirvi

Gli amanti delle statistiche saranno rimasti colpiti nello scoprire quanti iPhone sono stati venduti dal 2007 a oggi, ma se siete curiosi di scavare alla ricerca di record siete nel posto giusto: ecco qual è stato lo smartphone Samsung più venduto di sempre.

In questa particolare classifica, letteralmente dominata da Apple, Samsung rappresenta l'unico altro produttore presente, sebbene solo in decima posizione.

Quanto al modello, potrebbe stupirvi: se l'iPhone più venduto di sempre è la famiglia iPhone 6, a dominare lato Samsung, e più in generale anche per Android e per gli smartphone non Apple, sono Samsung Galaxy S III e Samsung Galaxy S III Mini.

Insieme, questi due smartphone hanno venduto ben 70 milioni di unità, ma siamo ben lontani dagli oltre 200 di iPhone 6 e iPhone 6 Plus.

A ogni modo, espandendo il nostro raggio d'azione a tutti i cellulari, il Samsung più venduto risulta il classico candybar Samsung E1100 e non stupisce affatto, dal momento che i cellulari più venduti di sempre sono o Nokia 1100 della medesima categoria.

Se siete in modalità nostalgia, potrebbe interessarvi fare un salto nel passato e scoprire anche com'era fatto il primo iPhone, uno smartphone, il primo in assoluto, che tra rivoluzioni e compromessi ha imposto un nuovo standard nel mondo della comunicazione mobile.