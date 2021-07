Qual è il software più grande in termini di linee di codice? La risposta ti sorprenderà

I software che utilizziamo giornalmente nei nostri dispositivi hanno migliaia di linee di codice, ovvero le istruzioni date dal linguaggio di programmazione per funzionare. Esistono programmi incredibili, con delle linee di codice immense... per questo motivo ci siamo chiesti: qual è il software più grande in termini di righe di codice?

Per darvi un'idea, immaginate che il programma dello Space Shuttle per funzionare ha richiesto all'incirca 400.000 righe di codice. Il genoma di un topo, secondo alcune stime, arriva a circa 120 milioni di righe di codice. Solo un milione di linee equivalgono a circa 18.000 pagine di testo stampato: 14 volte più lunghe di Guerra e pace di Tolstoj.

Tutta l'infrastruttura Google (oltre il motore di ricerca, quindi con Gmail, Drive, Calendar, Translate e molti altri), sempre secondo una stima, potrebbe contenere 2 miliardi di righe di codice. Di questi programmi, solo Google Chrome ha bisogno di 6-7 milioni di righe di codice per funzionare. Ci sono, tuttavia, altri esempi importanti.

Si stima, infatti, che i software delle macchine moderne abbiano circa 100 milioni righe di codice, il doppio di Windows XP che ne aveva circa 50 milioni (un numero simile a Windows 10). Non solo: Facebook (sempre secondo diverse stime) ha all'incirca 61 milioni di linee di codice, mentre l'intera suite di programmi di Microsoft Office potrebbe avere circa 45-50 milioni righe di codice (la maggior parte scritto in C++).

Perfino il software del telescopio spaziale Hubble ha una quantità incredibile di codice: tra 50.000 e 2 milioni di linee, scritte in C e Assembly.