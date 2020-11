Qual è il soggetto della prima foto mai scattata con un cellulare?

A raccontarlo nel 2020 sembra quasi di riferirsi a qualche antica, affascinante leggenda priva di qualunque fondamento: per quanto assurdo possa sembrare, però, c'è stato un tempo in cui i telefoni cellulari non erano soliti includere una fotocamera.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti: la presenza di una camera (anche di alta qualità) in uno smartphone (il termine cellulare è desueto da un po') è ormai data per scontata tanto quanto quella di un'antenna.



Ma torniamo all'anno zero: siamo nel 1997, precisamente l'11 giugno. In quel momento Philippe Kahn si trova in ospedale, reparto neonatale: sua moglie ha appena dato alla luce la piccola Sophie. Qual modo migliore di festeggiare l'evento se non quello di condividere una foto della neonata con tutti gli affetti più cari?



Un gesto scontato che all'epoca fu però una novità assoluta, nonché un'operazione decisamente più complicata di quelle a cui siamo abituati oggi: Kahn, infatti, collegò una macchina fotografica digitale al suo telefono e, tramite un software sviluppato in circa un anno di lavoro, scattò una foto alla piccola appena nata.



Sophie fu quindi il primo soggetto mai immortalato da una fotocamera per cellulari. Il progresso, intanto, non accenna a fermarsi: a breve potremmo infatti salutare il primo smartphone con fotocamera sotto lo schermo.