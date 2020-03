Qual è la sostanza chimica più tossica? Alcuni scienziati provano a rispondere

Sicuramente al mondo esistono tantissime sostanze che potrebbero uccidere con pochissimi milligrammi, tuttavia, quale di questa è la più tossica? Gizmodo ha provato a fare questa domanda a diversi scienziati, che hanno tutti dato delle risposte davvero esaustive.

Secondo Peter LaPuma della George Washington University e Rita Loch Caruso dell'Università del Michigan, la sostanza chimica più tossica è la tossina botulinica. In tossicologia, la tossicità può essere misurata in vari modi, ma quello più popolare è attraverso la "Dose Letale 50"; si riferisce alla dose di una sostanza, somministrata in una volta sola, in grado di uccidere il 50% dei campioni. In linea di principio, pochi chilogrammi di tossina botulinica assunta per via aerea sarebbero sufficienti a uccidere tutti gli esseri umani sulla Terra.

Per Philippe Grandjean dell'Università di Harvard, invece, la pericolosità non riguarda la tossicità di una sostanza, ma la non conoscenza di quest'ultima. Il piombo, l'amianto, il mercurio (non il pianeta) sono conosciuti per essere molto pericolosi, e negli anni sono lentamente scomparsi. Le sostanze più preoccupanti per l'uomo sono quelle che non sono conosciute per la loro pericolosità, come l'acido perfluoroottanoico (PFOA), usato per utensili da cucina antiaderenti, si è poi scoperto essere altamente tossico per l'essere umano.

Il piombo, invece, per Diana Ceballos della Boston University è la sostanza chimica più tossica. Nonostante quest'ultimo non possa ucciderti a piccole dosi, si tratta di un killer silenzioso che in passato si è fatto strada nella nostra vita di tutti i giorni.

Insomma, tutte sostanze con cui non si vorrebbe avere nulla a che fare.