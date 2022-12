Qual è la specie animale che esiste da più tempo sulla Terra?

Tutto sulla Terra è in continua evoluzione e le specie che possono essere trovate oggi sono diverse da quelle di ieri (geologicamente parlando). Nel novembre del 2010, il Guinness World Records ha assegnato il titolo di "animale vivente più antico" a una creatura che poteva essere trovata insieme ai dinosauri (ed è perfino più vecchia).

Stiamo parlando del Triops cancriformis, o gambero girino. I fossili mostrano che crostacei corazzati simili a gamberetti come questi esistono dal periodo Triassico (da 251,9 milioni a 201,3 milioni di anni fa). Le creature hanno corpi simili a vanghe che utilizzano per scavare sul fondo delle pozze temporanee in cui abitano.

Il loro design funziona così bene che è stato conservato per centinaia di milioni di anni. In realtà, mentre sembrano gli stessi da milioni di anni, una ricerca sul DNA pubblicata dal 2010 rivela che i girini non hanno mai smesso di evolversi sotto la loro armatura, creando differenze nel tempo che gli occhi umani non riescono a individuare.

Il T. cancriformis, quindi, in realtà è semplicemente un discendente di antenati del Triassico dall'aspetto simile ma non ha più di 25 milioni di anni. Il più famoso di questi "fossili viventi" (anche se gli scienziati odiano questo termine) è un gruppo di pesci di acque profonde chiamati celacanti che si pensava fossero estinti alla fine del periodo Cretaceo 66 milioni di anni fa.

Questi antichi pesci risalgono a più di 400 milioni di anni fa, ma c'è un problema: le specie di celacanto che nuotano oggi nei nostri oceani non sono le stesse di allora, che si sono davvero estinte. Le specie viventi di oggi sono emerse negli ultimi 20-30 milioni di anni. I biologi non hanno ancora finito di decifrare le storie evolutive di tutte le creature del nostro pianeta e non ci sarà una risposta definitiva a questo mistero finché non lo faranno.