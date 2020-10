Gli esseri umani hanno fatto e stanno facendo estinguere - ora più che mai - numerose specie. Una domanda sorge spontanea: qual è stata la prima specie che l'uomo ha portato all'estinzione?

"Il vero problema è iniziato quando noi, come esseri umani, abbiamo iniziato a migrare", afferma Julian Hume, un paleontologo e ricercatore associato al National History Museum nel Regno Unito. La migrazione è avvenuta circa 125.000 anni fa. Quando gli esseri umani hanno lasciato le loro case per colonizzare l'Eurasia, l'Oceania, il Nord e il Sud America, la documentazione fossile mostra un aumento parallelo dell'estinzione della megafauna in quei continenti.

Ogni volta che i nostri antenati hanno messo piede in posti nuovi, i reperti fossili mostrano specie nuove - come gli enormi parenti di elefanti, orsi, antilopi e altre creature - che hanno iniziato ad estinguersi entro poche centinaia o 1.000 anni, al massimo. Tempi di estinzione così rapidi non si verificano in nessun altro momento negli ultimi milioni di anni.

Perché gli esseri umani sono stati così letali? La megafauna probabilmente rappresentava cibo, o una minaccia, per gli umani. Inoltre, gli animali che non avevano mai incontrato queste gracili creature erano probabilmente ignari di questi nuovi arrivati, il che avrebbe potuto aumentare la loro vulnerabilità agli attacchi. Non era solo la caccia a rappresentare una minaccia, ma anche la diffusione di incendi causati dall'uomo.

Qual è quindi la prima specie animale che si è estinta? Non possiamo dirlo con certezza, poiché mancano delle prove che vanno ancora più a ritroso, ma probabilmente era una specie della famiglia degli elefanti che viveva in Africa.