Qual è lo squalo più vecchio di tutti? Ecco la creatura che vive fino a 400 anni

Gli squali sono creature che esistono sulla Terra da circa 450 milioni di anni e sono sopravvissuti a tutte e cinque le principali estinzioni di massa. Sono animali davvero longevi e alcuni di loro possono vivere davvero a lungo. Detto ciò: quanto tempo possono vivere gli squali? Qual è lo squalo più vecchio mai registrato?

L'esemplare meno longevo di tutti è il pesce martello maggiore (Sphyrna mokarran) che vive fino a 44 anni. Il grande squalo bianco (Carcharodon carcharias) può vivere fino a 70 anni. Tra tutte queste specie, però, una è particolarmente famosa per la sua incredibile longevità che supera di 5 volte quella dello squalo bianco: lo squalo della Groenlandia (Somniosus microcephalus).

"Lo squalo della Groenlandia è di gran lunga la specie di squalo più longeva", ha dichiarato a LiveScience Brynn Devine, biologa marina dell'Università di Windsor in Ontario ed esperta nella conservazione degli squali della Groenlandia. Queste creature "sono forse gli animali più vecchi con la spina dorsale, il che è pazzesco", continua l'esperta.

In uno studio pubblicato sulla rivista Science nel 2016, l'età media di un gruppo di 28 squali della Groenlandia nel loro campione era di 272 anni: il più vecchio aveva 392 anni. Come hanno fatto gli esperti a capire l'età di queste creature? Hanno fatto affidamento sulla datazione al radiocarbonio per stimare l'età degli squali campionato il tessuto dalle lenti degli occhi, che si forma alla nascita.

Successivamente gli esperti hanno determinato l'età di ogni animale in base ai rapporti degli isotopi di carbonio nei loro occhi. C'è un problema: poiché la datazione al radiocarbonio è piuttosto imprecisa e l'esatta fisica del comportamento del carbonio nel corpo di uno squalo della Groenlandia non è nota, c'è un ampio margine di errore nelle stime finali.

Non è chiaro cosa permetta a queste creature di vivere così a lungo, anche se secondo Devine le femmine della specie potrebbero non raggiungere la maturità sessuale fino ai 134 anni. Insomma, creature davvero notevoli. A proposito, in Italia un piccolo di squalo è nato in una vasca di sole femmine: com'è possibile?