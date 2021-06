Qual è la stella più luminosa del nostro cielo notturno?

Prima di tutto cerchiamo di capire cosa rende alcune stelle più luminose delle altre. Oltre alla vicinanza, ovviamente, ci sono altri fattori che contribuiscono alla visibilità del nostro piccolo punto luminoso nel cielo notturno.

Innanzitutto la luminosità di una stella si divide in apparente ed assoluta. La prima è la misura della sua brillantezza, così come la percepiamo dal nostro pianeta, e si misura con un fotometro. La seconda invece, detta anche luminosità intrinseca è l'energia totale emessa nell'unità di tempo dalla superficie della stella.

L'età e le dimensioni di una stella sono infatti tra i fattori che determinano la sua luminosità assoluta e se la sua luce giungerà da noi in una quantità tale da essere notata, anche ad occhio nudo, oppure no. Le stelle più grandi infatti hanno una durata di vita più breve poiché bruciano molto più velocemente emettendo anche più luce, mentre quelle più piccole, come il nostro Sole, possono vivere per diversi miliardi di anni, fino a quando non si estingueranno pacificamente, passando attraverso uno stadio di nebulosa planetaria per diventare poi nane bianche ed infine nane brune.

In base poi a questi valori di luminosità, le stelle vengono anche suddivise in classi di magnitudine, rispetto ad una scala di riferimento, che può essere misurata come magnitudine apparente, confrontando la sua luminosità apparente con la stella Polare (cui viene assegnata una magnitudine di 2) o magnitudine assoluta, ovvero la magnitudine apparente che avrebbe se fosse alla distanza di 10 parsec dalla terra.

Quindi, tirando le somme, chi è che si aggiudica il titolo di "stella più luminosa del cielo notturno"?

L'astro più splendente nel nostro cielo è conosciuto come Sirio o la Stella del Cane, il cui nome ufficiale è Alpha Canis Majoris, perché si trova nella costellazione del Cane Maggiore. Il Nome Sirius deriva dalla parola greca Seirios che significa "brillante" o "bruciante", un nome che si adatta perfettamente a questa stella.

Solo la Luna piena, alcuni pianeti e forse la Stazione Spaziale Internazionale appaiono più luminose di questo astro nel cielo notturno. Con una magnitudine apparente di -1,46 ed una assoluta di +1,40 è persino in grado di proiettare una piccolissima ombra sulla terra, in una notte particolarmente buia.

La brillantezza di Sirio la rende quindi facilmente individuabile nel cielo notturno invernale dell'emisfero settentrionale grazie sia alla sua massa che, secondo gli studi NASA, è il doppio di quella del nostro Sole, sia per la sua vicinanza alla Terra, di solo 8,6 anni luce, rispetto alle altre stelle.

Interessante notare come Sirio faccia anche parte di un sistema che viene definito "binario", è infatti presente un'altra stella al suo fianco, un "fratello" stellare, una nana bianca chiamata Sirio B che è però 10 mila volte più debole del suo gemello più luminoso.