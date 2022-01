Qual è la stella più piccola dell'Universo? È stata scoperta per pura fortuna

Cercare di capire quante stelle ci sono nell’Universo non è un compito facile, in quanto frutto di continue approssimazioni che non ci garantiscono alcun dato concreto. Ciononostante, possiamo senza ombra di dubbio stabilire qual è la stella più piccola dell’Universo stando alle nostre scoperte.

Escludendo le stelle di neutroni (detta anche stella degenere), le pulsar, date dal collasso di stelle, e le nane bianche, ultima fase dell'evoluzione delle stelle di massa piccola e medio-piccola composta da materia degenere piuttosto che da normale materia stellare, ci troviamo dinanzi soltanto alle nane rosse e nane brune, stelle piccole e relativamente fredde tra le più diffuse nell’Universo.

Ebbene, la più piccola individuata fino a oggi è EBLM J0555-57Ab: scoperta nel 2017 da un gruppo di scienziati dell’Università di Cambridge parte del progetto EBLM, ovvero Eclipsing Binary, Low Mass. Ha una massa pari a 0,081 masse solari, appena sufficiente affinché possa fondere idrogeno nel suo nucleo, e un raggio di 58725 km (margine di errore di 9788 km in più e 2796 km in meno). La dimensione in sé è dunque paragonabile al nostro caro Saturno, mentre la densità è pari a 188 g/cm³, circa 34 volte quella terrestre.

Essendo circa 2000-3000 volte meno luminosa del Sole e distante 600 anni luce da noi, la sua scoperta è stata piuttosto fortunosa: il team di ricercatori non la stava nemmeno cercando; tuttavia, è transitata davanti alla sua compagna nel sistema binario di cui fa parte proprio durante la ricerca di pianeti nella zona circostante. Al tempo della scoperta, i ricercatori hanno dichiarato: “Le piccole stelle sono ottimali per la ricerca di “sosia” della Terra e per lo studio della loro atmosfera. D’altra parte, prima di poter procedere a questa ricerca, è necessario innanzitutto studiare e capire quali sono le stelle attorno a cui ruotano o possono ruotare”.

Giusto qualche giorno fa, invece, è stato individuato un misterioso oggetto in orbita attorno a una stella.