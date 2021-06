Qual è la stella più grande dell'Universo? La risposta vi stupirà (e non è UY Scuti!)

Quando pensiamo all'Universo la prima cosa che ci viene in mente è che lì tutto è incredibilmente grande, gigante e lontanissimo. Ci sono "interminati spazi e sovrumani silenzi" in cui si nascondono colossi stellari che fanno impallidire anche la più notevole delle stelle: scopriamoli insieme.

I complessi sulla grandezza e sulle dimensioni sono un archetipo che da sempre attanaglia la mente dell'Uomo (in particolare quella dei maschietti, ma anche il sesso femminile non ne è esente): le dimensioni contano oppure no?

Tralasciando questo piccolo siparietto sulla buffa condizione umana, possiamo invece asserire con certezza che le dimensioni contano eccome se si parla di corpi celesti. Sappiamo che più una stella è grande e più brucerà in fretta il suo "propellente", andando incontro ad una morte accelerata rispetto a quella delle colleghe più piccole o di medie dimensioni.

Constatando che nel Cosmo c'è spazio a sufficienza per contenere qualsiasi cosa, spesso ci si domanda "quali sono le stelle più grandi conosciute fin ad ora?". Sebbene sia un domanda semplice, la risposta non lo è altrettanto, in quanto il nostro cervello è limitato e non è in grado di quantificare i numeri "impossibili" che stiamo per proporvi.

Ma - come potrete ben immaginare - la limitazione cerebrale umana non è una giustificazione valida per soppiantare la ben più forte curiosità che ci spinge ogni giorno ad apprendere e a scoprire cose nuove, ed eccovi quindi la stella più grande mai osservata nell'Universo: Stephenson 2-18.

Vi aspettavate forse VY Canis Majoris o UY Scuti, vero? Purtroppo, sebbene queste due rientrino comunque nella top 10 delle più grandi, le loro osservazioni sono di difficile approccio e le stime sul loro raggio sono ancora oggetto di studi (e molto probabilmente affette da un errore non trascurabile).

Stephenson 2-18 è una ipergigante rossa che lascia pochi dubbi: secondo le recenti rilevazioni (fin ad ora riconosciute come corrette), la stella dovrebbe possedere un raggio 2150 volte quello del nostro Sole, ed un volume circa 10 miliardi di volte maggiore. Se potessimo porla al centro del nostro Sistema Solare, Stephenson 2-18 riuscirebbe ad inglobare persino l'orbita di Saturno.

Anche la sua luminosità è eccezionale, e potrebbe risultare perfettamente visibile ad occhio nudo dalla Terra nonostante i circa 20.000 anni luce che ci distanziano. Tuttavia, questo non avviene, in quanto la sua luce è continuamente filtrata e indebolita dai gas e dalle polveri galattiche della Via Lattea che si interpongono sulla linea visiva.

Un mostro davvero impressionante dunque, e chissà quanti altri si nascondo nei meandri di un Universo sconfinato. Se avete altre curiosità sui corpi celesti, qui trovate il nostro speciale sulle stelle "più strane" mai osservate.