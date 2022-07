Qual è la storia che si cela dietro i tatuaggi Maori?

La nostra storia ruota attorno ai Toi moko, ovvero manufatti sottratti ad una popolazione polinesiana dell’odierna Nuova Zelanda: i Maori. Se non ne avete mai sentito parlare non sono altro che teste mummificate degli antenati del suddetto popolo. Sono in mostra nei musei di tutto il mondo.

Se la cosa non ti sembra ancora abbastanza macabra, immagina che il volto di tuo nonno o di tuo padre sia a prendere polvere in un armadietto di vetro per intrattenere i turisti. Ti starai chiedendo, ora, che è normale trovare delle ossa o altri resti di uomini all’interno di specifici musei, quale sarebbe quindi il problema?

La maggior parte dei veri Toi moko erano solitamente i volti dei dirigenti di gruppi elitari Maori di alto rango. Molti di questi leader si tatuavano il viso con intricati disegni geometrici. Quando morivano, le loro teste venivano rimosse, asciugate e conservate in contenitori splendidamente intagliati, che venivano usati nelle cerimonie sacre.

Abbiamo parlato di tatuaggi e di Maori… Se siete amanti dei tattoo oppure non siete riusciti ad evitare il palestrato con il braccio pieno di spirali e ghirigori neri, avrete sicuramente fatto l’associazione tra il tipico stile di questo tatuaggio e il suddetto popolo. Secondo la cultura Maori della Nuova Zelanda, la testa è la parte più sacra del corpo. Il posizionamento dei tatuaggi sul viso viene eseguito sia per accentuare le espressioni facciali che per indicare il percorso di un individuo.

I tatuaggi - chiamati tamoko o tā moko - venivano tradizionalmente eseguiti utilizzando un piccolo martello per premere sugli aghi imbevuti di pigmento sulla pelle. Alcuni di questi design sono universali e altri hanno significati profondamente personali.

Le linee, ad esempio, rappresentano il percorso di vita della persona e sono chiamate manawa, o cuore. Altri motivi popolari includono immagini come una felce spiegata che rappresenta la speranza e la nuova vita. Non sorprende, quindi, che l’Enciclopedia di storia mondiale ci tenga a sottolineare i complessi processi per ottenere e realizzare questi tatuaggi, intrinsechi di riti e cerimonie tradizionali. Persino i pigmenti neri erano speciali, tanto da esser tramandati di generazione in generazione.

[Henry Stevens. Requested image credit: Wellcome Images., Public domain, via Wikimedia Commons]