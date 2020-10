Ecco qual è la storia dietro questi spettacolari scatti del razzo Antares e la Luna

Per la fotografia ci vuole dedizione, tanta pazienza e molti sacrifici. Se si intende scattare foto astronomiche, o riprendere lanci spaziali di notte, allora è tutto ancor più complicato. Lo scatto eseguito da Steve Rice ha, appunto, una storia degna di essere raccontata.

Nella serata tra il 2 e il 3 ottobre, alle ore 3:16 italiane, la Northrop Grumman ha finalmente avuto il via libera per lanciare il suo razzo Antares e la capsula Cygnus verso la Stazione Spaziale Internazionale, con un carico a dir poco singolare. Il lancio è stato seguito da molte persone, che tanto speravano finalmente di vedere il razzo in volo (e interrompere così una lunghissima fila di rinvii dovuti, per lo più, a eventi atmosferici sfavorevoli).

Tra queste persone si inserisce la storia di Steve Rice, che ha passato oltre tre ore e mezza a guidare in auto per giungere fino al luogo di lancio, il Launch Pad 0 della NASA in Virginia. “È stato nella mia mente per molto tempo quasi come un sogno” ha rivelato direttamente l’autore dello scatto, “questo perché – vivendo altrove – non assito a molti lanci vicino a casa. Una delle cose che preferisco fotografare è la ISS che transita sulla Luna, o il Sole mediante il mio telescopio. Quindi il pensiero del razzo che attraversa la Luna è stato a lungo nella mia mente. Ma non avrei mai pensato che ci sarebbe stata un'opportunità per farlo”

Steve Rice ha affermato di aver studiato lo scatto a lungo usufruendo per lo più di materiale di uso comune: mappe geografiche, street view e un obiettivo zoom di seconda mano trovato a poco più di 20$. Il fotografo ha poi analizzato la posizione della luna mediante un sito di tracking, capace di dare una previsione anche a lungo termine su dove e come le ombre si proiettano durante tutta la giornata.

Arrivato nel luogo desiderato ha iniziato a montare l’attrezzatura fotografica e il suo telescopio, per poi scoprire, a soli 16 minuti dal lancio, di aver sbagliato posizione. Stesso Steve Rice ha raccontato di aver raccolto le sue cose con grande fretta e di aver guidato di corsa per un altro paio di chilometri fino a posizionarsi nel luogo adatto, vicino ad un palo della luce. Dopo il decollo avrebbe avuto soltanto una ventina di secondi per immortalare contemporaneamente sia la Luna sia il razzo.

L’obiettivo zoom è stato impostato al massimo della lunghezza focale di 300mm, puntando verso il nostro satellite, mentre Rice si occupava di tenere premuto l’otturatore della macchina fotografica e scattare una serie molto veloce di scatti (detta raffica), sperando che almeno qualcuno fosse venuto decentemente.

La sequenza di 9 immagini catturate è risultata a dir poco spettacolare, riprendendo il momento perfetto in cui il razzo taglia quasi a metà la pallida sfera lunare, lasciandosi dietro un gran caos dovuto alla scia termica e al fumo dei motori del vettore Antares. Ma il fotografo è quasi esploso di gioia quando ha visto che anche il suo video, registrato in 4k e caricato su Youtube, era stato perfettamente eseguito.

Se i controllori della missione avessero ritardato il decollo anche di poco, Steve Rice si sarebbe trovato fuori posizione e avrebbe dovuto portare una grande quantità di attrezzatura da solo in pochi minuti, sfumando per sempre i suoi sogni. Questo non è avvenuto, e come ha dichiarato stesso il protagonista della vicenda “si è trattato di un grandissimo colpo di fortuna”.

La storia ci lascia con un messaggio importante, che ci sentiamo di condividere a pieno: non si necessita di grandi strumentazioni o di chissà quale genialità per ottenere scatti degni di nota, ci vuole solo molta dedizione e credere in quello che si vuole fare, contro qualsiasi difficoltà. Qualora foste interessati anche voi in scatti notturni, qui troverete le prime nozioni di astrofotografia utili per avvicinarvi a questa affascinante materia.