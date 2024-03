Qual è la strada più lunga del mondo? È 25 volte la lunghezza dell'Italia

Esiste una strada gigantesca creata con un progetto lanciato nel 1923 e che promuoveva un grande ideale di fraternità internazionale. Tuttavia, nascondeva anche un'intenzione commerciale, mirata a sollecitare l'espansione del mercato automobilistico statunitense nel cuore dell'America Latina: stiamo parlando della Panamericana.

Un serpente d'asfalto che si snoda attraverso continenti e culture che si estende per ben 30.000 chilometri, da un capo all'altro dell'Occidente, unendo l'Alaska alla punta più australe dell'Argentina. Dopo anni di trattative e conferenze, nel 1937 venne finalmente firmata la convenzione che avrebbe dovuto rendere realtà questa straordinaria via di comunicazione.

Eppure, non tutto è andato secondo i piani.

Nonostante gli annunci ottimistici dei leader politici, tra cui il presidente Nixon - uno dei presidenti più narcisisti - negli anni '70, che promettevano il completamento imminente dell'opera, rimangono a oggi lacune e segmenti interrotti che rendono impossibile percorrere l'intera Panamericana senza interruzioni. Uno dei vuoti più significativi si trova nel cosiddetto Darién Gap, una fascia di terra fitta di giungla e piogge stagionali che separa Panama dalla Colombia, una sfida insormontabile per ingegneri e costruttori.

Quest'area, oltre a rappresentare un ostacolo logistico, è stata al centro di un acceso dibattito negli anni '70 quando si pianificava di colmare il gap con una strada. Ambientalisti e comunità indigene si sono opposti fermamente al progetto, temendo le conseguenze disastrose che un'opera del genere avrebbe potuto avere sulla biodiversità e sui popoli della regione, già minacciata da milizie armate e traffici illegali. Nonostante queste interruzioni, la Panamericana detiene ancora il record mondiale per la "strada percorribile più lunga", una testimonianza della sua grandezza, anche se frammentata.

Ma c'è chi potrebbe contenderle il titolo: l'Autostrada Asiatica 1, che si estende da Tokyo al confine turco-bulgaro, attraversando nazioni e culture in un percorso di oltre 20.000 chilometri, incontra anch'essa i suoi ostacoli, tra cui la vasta distanza marittima tra Giappone e Corea e la zona demilitarizzata tra le due Coree.

E poi c'è l'Australia, con la sua Highway 1 che circonda l'intero continente per circa 14.500 chilometri, detenendo il record per la "strada continua più lunga", un percorso compiuto in tempi record da un gruppo di avventurieri denominati "Highway 1 to Hell".

Quindi, qual è la strada più lunga del mondo? La risposta dipende da chi la fornisce e da quanto è disposto a perdonare le interruzioni in queste vie straordinarie. Quella più incredibile, però, rimane questa che si trova sott'acqua.