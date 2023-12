Qual è stata la svolta scientifica 2023 secondo Science? Scopriamolo

Il 2023, ormai a pochi giorni dalla sua conclusione, è stato un anno di importanti scoperte dal punto di vista scientifico e per Science, la nota rivista internazionale di settore, non è stato di certo un lavoro semplice riuscire a scegliere quale sia stata la svolta scientifica dell'anno. La decisione è stata però inappuntabile. Scopriamola.

Ebbene, secondo Science a meritare l'importante riconoscimento è stato lo sviluppo dei farmaci GLP-1 RA, una categoria innovativa di ipoglicemizzanti già nota per la loro dimostrata efficacia e sicurezza nel trattamento del diabete mellito tipo 2, ma che nell'ultimo anno hanno rivelato la straordinaria capacità di attenuare anche i problemi di salute associati all’obesità.

D'altronde, l'obesità continua ad essere una forte causa di preoccupazione per l'intera salute a livello globale e, sebbene le cause della sua insorgenza comprendano una miriade di fattori genetici, fisiologici, ambientali e sociali, i rischi di problemi medici concomitanti possono essere pericolosi per la vita stessa (malattie cardiache, diabete, artrite, malattie del fegato ed alcuni tipi di cancro).

Originariamente sviluppati per il trattamento del diabete di tipo 2 quasi 20 anni fa, l’entusiasmo attorno ai farmaci GLP-1 (agonisti del peptide-1 simili al glucagone) per il trattamento dell’obesità è esploso solo recentemente. Grazie anche a due importanti studi clinici che, quest'anno, hanno dimostrato fondamentalmente come questa classe di farmaci abbiano prodotto benefici significativi per la salute generale stessa oltre che per la perdita di peso.

Nell’agosto di quest’anno, infatti, uno studio condotto su 529 persone affette da obesità ed insufficienza cardiaca aveva rilevato come ad un anno, le persone che assumevano il farmaco semaglutide (commercializzato come Ozempic per il trattamento del diabete e Wegovy per l’obesità) avevano raggiunto quasi il doppio del miglioramento cardiaco rispetto a quanto misurato dagli standard di riferimento.

Inoltre, i risultati di un altro lavoro, pubblicato a novembre, hanno rivelato che tra 17.000 persone con eccesso di peso e malattie cardiovascolari, quelle che avevano assunto semaglutide avevano un rischio inferiore del 20% di infarto ed ictus rispetto a quelli trattati con un semplice placebo.

Tim Appenzeller, caporedattore della sezione notizie della rivista Science, ha affermato: "Scegliamo le scoperte da premiare non solo in base all'importanza della ricerca stessa ma anche per il loro impatto sul mondo scientifico e sulla società nel suo insieme. Quest'anno molti studi, lavori e scoperte sono state incredibili ed entusiasmanti, ma nessuno è stato così rivoluzionario in così tante aree come i farmaci che abbiamo scelto come svolta scientifica 2023".

Holden Thorp, capo redattore di Science, ha aggiunto: "I vecchi luoghi comuni, spesso denigranti, secondo cui l'obesità clinica sarebbe stata il solo risultato di una scarsa forza di volontà sono stati molto controproducenti, ma ora ci sono prove convincenti che ad essere responsabile dell'aumento di peso vi è una differenza biochimica, e non la debolezza mentale".

Man mano che continua la ricerca mirata sull’obesità, guidata in parte anche dai successi emergenti dei farmaci GLP-1, potrebbe vedersi finalmente ridurre lo stigma ed il giudizio sul peso. E questa sarebbe davvero una svolta.