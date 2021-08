Qual è la temperatura più alta che il corpo umano può sopportare?

Ultimamente c'è davvero molto caldo (almeno in alcune parti d'Italia). Certo siamo in estate, ma in futuro andrà sempre peggio e le temperature si faranno via via sempre più scottanti. Una domanda, dunque, ci sorge spontanea: qual è la temperatura più calda che il corpo umano può sopportare?

Secondo quanto riporta uno studio del 2020 pubblicato su Science Advances, dobbiamo prendere in considerazione la cosiddetta "temperatura di bulbo umido", ovvero la temperatura più bassa che si può ottenere per evaporazione dell’acqua nell’aria a pressione costante (quella di un normale termometro, invece, è chiamata "temperatura di bulbo secco").

Una temperatura di bulbo umido viene misurata da un termometro coperto da un panno imbevuto d'acqua e tiene conto sia del calore che dell'umidità. Considerare quest'ultima, infatti, è importante perché con più umidità nell'aria, è più difficile che si il sudore evapori dal corpo e raffreddi una persona (così come vi abbiamo precedentemente spiegato).

La temperatura di bulbo umido più alta che il corpo umano può sopportare è 35 °C. In questo caso l'umidità è molto importante poiché, ad esempio, quando la temperatura dell'aria è di 46,1 °C e l'umidità relativa è del 30%, la temperatura di bulbo umido è solo di circa 30,5 °C. Tuttavia, quando la temperatura dell'aria è di 38,9 °C e l'umidità relativa è del 77%, la temperatura di bulbo umido è di circa 35 °C.

Secondo gli esperti, gli esseri umani possono resistere per 3 ore a una temperatura di bulbo umido di 35 °C. Non c'è modo di sapere con certezza la quantità esatta di tempo, anche se in passato alcuni studi hanno cercato di trovarla, immergendo nell'acqua calda partecipanti umani e rimuovendoli una volta che la loro temperatura corporea ha iniziato a salire in modo incontrollabile.

Non c'è un modo per confermare che i 35 °C siano l'esatta temperatura massima, ma gli scienziati stimano che il numero sia compreso tra 34 e 36,5 °C. Ovviamente - ci teniamo a sottolinearlo - non stiamo parlando né di temperatura interna né di temperatura dell'aria (quella che vi comunica il meteo). Di quest'ultimi, infatti, il limite massimo di temperatura interna che può raggiungere il corpo umano è di 42 °C; mentre altri studi sperimentali affermano che gli umani possono sopportare una temperatura esterna alta fino a 120 °C, mantenendosi costantemente idratati però.

A proposito, qual è la temperatura massima mai raggiunta nel nostro Universo?