Qual è la temperatura più calda mai raggiunta nell'Universo?

Nel nostro Universo ci sono tanti estremi. Dalla stella più grande a quella più piccola e dalla galassia più lontana a quella più strana. Nel cosmo ci sono anche temperature estreme, come quella più fredda, -273,15 gradi Celsius (lo zero assoluto), e quella più calda. Qual è la temperatura più calda che possiamo trovare nel nostro Universo?

C'è un po' di confusione sull'argomento, ma possiamo affermare che è la temperatura di Planck (che costituisce un limite insuperabile). La temperatura descrive il trasferimento di energia dalle regioni più calde a quelle più fredde, almeno in teoria, ed è descritta come una scala (in unità come Kelvin, Celsius o Fahrenheit).

Quest'ultima è equivalente a 1.417x10^32 Kelvin (circa 141 milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di gradi). Questo è quello che viene definito "caldo assoluto". Niente nell'Universo di oggi si avvicina a questo tipo di temperature, ma è esistito per un breve momento proprio alla nascita di tutto. In una frazione di secondo, il cosmo ha raggiunto questa incredibile cifra.

La temperatura di Planck è la più elevata ammessa dalla meccanica quantistica. Questa, secondo alcuni scienziati, è la temperatura a cui evapora un buco nero e quella iniziale del Big Bang. Recentemente i fisici hanno raggiunto il record per la temperatura più fredda mai raggiunta in laboratorio; appena 38 trilionesimi di grado più calda dello zero assoluto... ma raggiungere il caldo assoluto sembra impossibile, almeno per ora.