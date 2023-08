Ecco qual è la temperatura ideale per dormire al meglio

Se vi siete mai chiesti perché alcune notti dormite come sassi mentre altre volte vi rigirate nel letto senza trovare pace, la risposta potrebbe essere più semplice di quanto pensiate: la temperatura della vostra camera da letto.

Un gruppo di scienziati ha condotto uno studio di 18 mesi per esaminare la correlazione tra la temperatura notturna della camera da letto e la qualità del sonno, focalizzandosi in particolare sugli anziani. Utilizzando monitor per il sonno indossabili e sensori ambientali, gli esperti hanno scoperto che una temperatura ambiente notturna compresa tra 15 e 25 gradi Celsius è l'ideale per un sonno profondo e riposante.

Superare i 30 gradi Celsius, invece, ha mostrato una diminuzione dell'efficienza del sonno del 5-10%. Questi dati sono particolarmente rilevanti in un'epoca in cui il cambiamento climatico sta causando un aumento delle temperature notturne, soprattutto nelle aree urbane (se vi svegliate spesso alle tre di notte, però, la causa potrebbe essere un'altra).

Il Dr. Amir Baniassadi, ricercatore capo dello studio, sottolinea l'importanza di adottare strategie adattive per migliorare la qualità del sonno in condizioni di calore, come bere molta acqua durante il giorno, indossare abiti traspiranti ed evitare schermi prima di coricarsi. Quindi, la prossima volta che vi preparate a dormire, considerate di regolare il termostato della vostra camera: potrebbe essere la chiave per svegliarvi più riposati e pronti ad affrontare una nuova giornata (e aiuta anche a perdere peso).