Qual è la temperatura massima che il nostro corpo può sopportare?

In estate sorge sempre la stessa domanda: ma quanto calore può sopportare realmente un essere umano? Questa domanda ha trovato una risposta in un recente studio condotto dal Professor Lewis Halsey e dal suo team dell'Università di Roehampton, nel Regno Unito, che ha identificato un limite critico superiore.

Il punto in cui le cose iniziano a diventare pericolose per gli esseri umani è apparentemente tra i 40 e i 50°C. La forza motrice di questo punto di svolta è il tasso metabolico a riposo, che Halsey e i suoi colleghi hanno scoperto può essere più alto quando le persone sono esposte a condizioni di caldo torrido.

"È stato fatto un bel po' di lavoro sull'intervallo di temperature in cui le diverse specie animali preferiscono vivere in termini di tassi metabolici minimi e quindi di spesa energetica bassa", ha spiegato Halsey in una dichiarazione. "Stranamente, le informazioni sono molto meno disponibili per gli esseri umani quando si considerano i limiti superiori della nostra zona termica neutra."

Mentre il nostro pianeta si riscalda giorno dopo giorno, conoscere il limite della temperatura di un essere umano è importante per capire come possiamo proteggerci, soprattutto nelle zone più colpite dagli effetti del cambiamento climatico. Tra i 40 e i 50°C, quindi, il nostro corpo sembra iniziare a diventare estremamente vulnerabile, creando quindi dei problemi che potrebbero risultare fatali.

Non è una buona notizia considerato che nei prossimi 5 anni la temperatura diventerà più calda.