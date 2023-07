Qual è stata la temperatura massima raggiunta sulla Terra? La risposta vi stupirà

Le afose temperature che ci tormentano in queste giornate estive, sicuramente hanno superato quelle registrate negli anni precedenti. Il riscaldamento globale è un problema sempre più grande e che ben presto avrà ripercussioni ancor più gravi sul nostro pianeta.

Tuttavia, i numeri che vediamo sui termometri non battono la temperatura più alta mai registrata nel pianeta Terra. Nel 1913, nella Death Valley in California, ha superato qualsiasi record mondiale registrato nella storia, arrivando misurare 56,7 ° C (134,1 ° F).

Le misurazioni dell'aria sono state annotate dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale e, nel 2012, il Guinness World Record ha confermato che quella misurata proprio il 10 Luglio 1913, è stata la temperatura massima raggiunta sulla Terra.

Tuttavia, nel corso degli anni, questo record era stato superato il 13 settembre 1922 quando, a el-Azizia in Libia, dove le temperature dell'aria avevano toccato i 57,8 °C (136,0 °F). Ben presto, però, il record non spettò più alla rovente città e la Death Valley venne nuovamente nominata tra i primati, proprio a causa del caldo torrido. Secondo L'OMM, fu fatta una lettura errata della temperatura, durante la misurazione.

Per misurare ed accertare la temperatura più alta mai registrata nella storia, vennero utilizzati tre modi; tramite l'aria, il suolo e i satelliti. È importante sapere che le temperature del suolo possono superare la temperatura dell'aria da 30 a 50 °C, quindi questa è stata stimata tra i 90 e i 100°C.

Qualche anno più tardi, il 15 Luglio del 1972, venne misurata una temperatura di 93,9 °C a Furnace Creek Ranch, ma tuttavia, quest'ultima non è entrata nel Guinness World Record poiché non è stata confermata come la temperatura del suolo più alta.

Recentemente, la Sicilia ha battuto il record europeo con le sue alte temperature e la situazione non accenna a migliorare. Nei prossimi anni, probabilmente, il record detenuto dalla Death Valley potrebbe essere battuto con facilità.