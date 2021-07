Qual è la teoria del complotto più pericolosa? Gli esperti rispondono

Dopo aver analizzato il possibile motivo per cui molte persone credono alle teorie del complotto, torniamo a trattare questo spinoso argomento. Infatti, alcuni esperti hanno cercato di comprendere qual è la teoria del complotto più pericolosa, ovvero quella che ha causato i maggiori danni per via dell'errata convinzione delle persone.

In questo contesto, Gizmodo ha chiesto a professori universitari ed esperti in materia in generale di analizzare la questione. Le risposte ottenute da Joseph Parent (University of Notre Dame), M R.X. Dentith (autore di vari libri sul tema), Jennifer Rice (University of Kentucky), David G. Robertson (The Open University), Kathryn Olmsted (UC Davis), Christine Caldwell Ames (University of South Carolina), Peter Knight (University of Manchester) e Sara Lipton (Stony Brook University) sono sicuramente interessanti.

Invitandovi a consultare il completo articolo originale, citiamo alcune delle risposte ottenute da Gizmodo. Ad esempio, Jennifer Rice ritiene che non ci sia una singola teoria del complotto più pericolosa di altre, ma che esista uno schema, potenzialmente molto dannoso, che si ripete. In particolare, Rice si riferisce a quelle teorie del complotto che portano le persone a credere che ci sia un fantomatico misterioso gruppo intento a governare il mondo.

Si tratta di uno schema trito e ritrito, tra Illuminati e chi più ne ha più ne metta. La "storia" è la stessa, cambia semplicemente il soggetto. Secondo Rice, l'aspetto più pericoloso di questo tipo di teorie è il fatto che le persone che credono all'esistenza di fantomatici "gruppi segreti" pensano di non poter fare molto per il mondo (a volte nemmeno votare). Questo comporta una sorta di "autosabotaggio", in quanto i coinvolti non si sentono in grado di cambiare realmente la realtà attorno a loro.

Per il resto, risulta interessante notare come sia David G.Robertson che Christine Caldwell Ames nelle loro risposte facciano riferimento alle teorie del complotto legate a "qualcosa di superiore". Che si tratti del processo alle streghe di Salem del 1692 o alla questione dei rituali degli anni '80, la "storia" è sempre la solita: alcune persone appartenenti alla comunità vengono accusate di essere "in contatto" con una non meglio precisata entità, nonché di aver messo in atto azioni folli per via di quest'ultima. Il principale pericolo derivante da questo tipo di teorie del complotto è quello di generare inutile panico nelle persone e portare ad arresti effettuati in modo errato (o peggio).

Chiaramente l'argomento è molto complesso ed esistono miriadi di teorie del complotto, ma le risposte degli esperti offrono diversi spunti di riflessione.