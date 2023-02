Qual è il tweet con più like di sempre? Vi farà emozionare

Mentre Elon Musk licenzia un ingegnere dopo alcuni commenti pungenti nei suoi confronti, milioni di utenti continuano a utilizzare Twitter anche alla ricerca di un momento di fama, viralità o approvazione. A proposito, sapete qual è il tweet con più like di sempre?

Questo traguardo è del resto parte della storia della piattaforma social dell’uccellino blu, ora guidata dal CEO di Tesla e SpaceX. Non tutti, sorprendentemente, sono però al corrente di questo dato interessante e, per giunta, molto commovente.

No, non è il tweet sul ritorno della “coca” nella Coca-Cola scritto da Elon Musk dopo l’acquisizione di Twitter, come qualcuno potrebbe pensare alla luce dei suoi 4,7 milioni di like. Il tweet con più “Mi Piace” nella storia è l’annuncio della scomparsa di Chadwick Boseman, l’attore divenuto iconico a causa del suo ruolo di T’Challa, ovvero Black Panther.

A Boseman venne diagnosticato un cancro al colon in stadio III nel 2016, che alla fine è passato allo stadio IV prima del 2020. Le sue condizioni rimasero segrete a chiunque, oltre ai suoi cari, tanto che il giovane attore continuò a lavorare mentre pensava alle cure. La diagnosi divenne nota solo con il decesso e, nelle 24 ore successive, la notizia ha fatto il giro di tutto il mondo tramite i social; nel caso di Twitter, in appena un giorno divenne il tweet con più like nel 2020 e nella storia della piattaforma.

Restando nello stesso servizio, giusto ieri è stato aumentato il limite di caratteri ai tweet.