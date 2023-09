Qual è la velocità raggiunta dai proiettili? 11 campi da calcio in un secondo

Quando pensiamo a un proiettile, spesso immaginiamo solo la piccola parte metallica che viene sparata, ma in realtà, ci sono molti componenti e dinamiche in gioco. Michael Haag, un esperto di scienze forensi, ci spiega che la munizione è composta da un innesco che, quando colpito dal percussore della pistola, accende un propellente.

Questa accensione crea la pressione che spinge il proiettile in avanti. La maggior parte di questi è fatta di metalli pesanti come il piombo, rivestiti di ottone o rame, e la loro massa li aiuta a mantenere il loro slancio.

Cosa determina esattamente la velocità? Le variabili sono tante ma si possono riassumere in: ballistica interna, che comprende il tipo di propellente, il peso del proiettile, la forma e lunghezza della canna della pistola, e le ballistica esterna, ovvero le forze come il vento, la gravità e la traiettoria che influenzano un proiettile mentre si muove nell'aria.

Stephanie Walcott, scienziata forense, sottolinea che la lunghezza della canna è un fattore cruciale per la velocità: le armi con canne più lunghe tendono a sparare proiettili più velocemente. Ecco perché i fucili, progettati per colpire bersagli a lunga distanza, generano le velocità più elevate. I proiettili dei fucili, come quelli di un Remington 223, possono raggiungere velocità fino a 4.390 km/h, coprendo la distanza di 11 campi da calcio in un solo secondo (questo invece 7.000 metri in in un secondo).

In confronto, un proiettile da una pistola 9mm Luger viaggia a velocità fino a 2.200 km/h. Ma non appena lascia la canna, inizia già a rallentare a causa delle forze esterne come la resistenza dell'aria e la gravità.