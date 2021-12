Qual è la vera origine del Natale? Ecco da dove proviene la festività che tutti amiamo

Il periodo natalizio è il più gioioso dell’anno. Tra la frenetica corsa per ultimare i doni e l’ancor più elettrizzante attesa di scartare i regali, milioni di persone in tutto il mondo si preparano per il lieto evento. Ma, a pochi giorni dal gustare le prelibatezze della tradizione natalizia, siete sicuri di conoscere la vera origine del natale?

Tutti noi sappiamo che il 25 dicembre è il giorno scelto per festeggiare il Natale. Molti la associano ad una festa religiosa, volta a celebrare la nascita di Gesù. Memori di ciò le persone si abbandonano a gesti di altruismo e alla più assoluta convivialità, come pervasi da uno “spirito magico” che li induce a preparare doni, addobbare l’ambiente casalingo e a riunirsi attorno ad un banchetto, per passare le festività con amici e parenti.

Ma, esattamente, da dove trae la sua origine questa gioiosa festività?

Il periodo invernale veniva celebrato secoli prima della nascita di Cristo. Le popolazioni europee erano solite dedicarsi a celebrazioni in onore della luce e della nascita, proprio durante i periodi gelidi e bui. Per questi popoli, il solstizio d’inverno era un momento di allegria, volto a festeggiare l’imminente arrivo di giornate più lunghe e luminose.

Le tipiche celebrazioni dei popoli norvegesi prevedevano di dare alle fiamme ceppi e tronchi, portati in casa dai familiari, mentre i commensali erano intenti a consumare lauti banchetti della durata di svariati giorni. Le scintille crepitate dalle fiamme rappresentavano un simbolo propiziatorio per la nascita di nuovo bestiame. Diverse culture adottavano la macellazione del bestiame per non avere l’onere di sfamarlo durante l’inverno. Ecco perché si imbandivano grandi banchetti a base di carne, annaffiati di vino e birra che, al culmine dell’anno, erano ben fermentati.

Le popolazioni germaniche onoravano un dio di nome Oden, il quale, nel folklore teutonico, osservava i cittadini, sorvolando le abitazioni di notte, per sancirne la buona o la cattiva sorte. Altrettanto spaventoso è il Krampus tenebroso demone delle festività natalizie.

Addentrandoci nella tradizione dell’antica Roma, troviamo i Saturnali. Ciclo di festività pagane celebrato in onore del dio dell’agricoltura, Saturno. I festeggiamenti avevano inizio una settimana prima del solstizio d’inverno e proseguivano per un intero mese di bagordi e gozzoviglie, con cibo a volontà e bevande a fiumi. Durante le celebrazioni il rigido ordine sociale romano veniva stravolto, concedendo agli schiavi forme di libertà provvisoria per essere considerati alla pari dei cittadini liberi.

Ma quando è stata istituita la festività religiosa che tutti conosciamo?

Le istituzioni clericali cristiane sancirono la festività nel IV secolo. Papa Giulio I scelse il 25 dicembre per celebrare la natalità di Cristo. Il giorno della nascita di Cristo, però, non è menzionato nella Bibbia. Alcune prove, infatti, suggeriscono che la sua nascita potrebbe essere avvenuta in primavera. La decisione della chiesa di scegliere tale data sembra essere dovuta all’adozione delle tradizioni pagane dei Saturnali romani. In seguito, la Festa della Natività si diffuse in Inghilterra sul finire del VI secolo.

Durante il Medioevo la festività assunse sempre maggior risonanza e peso nelle dinamiche e nei riti religiosi, facendo confluire i credenti presso chiese e luoghi sacri, per poi riversarsi nelle strade e festeggiare con celebrazioni sopra le righe. Gli ultimi della società approfittavano dei momenti di festa per chiedere cibo e bevande alle classi abbienti, le quali, qualora si fossero sottratte alla richiesta di aiuto, si sarebbero esposte a ripicche e scherzose ritorsioni. Il periodo natalizio venne presto associato al momento in cui le classi agiate avevano la possibilità di ripagare il proprio debito verso la società e i meno fortunati.

Facendo un balzo di qualche secolo, giungiamo alla concezione odierna di Natale. Tale festività, nella sua accezione consumistica e appariscente, è stata radicalmente mutata dalla cultura americana, che adottandone gli stilemi nel 19° secolo ne ha incrementato la spettacolarità. È possibile affermare che la cultura americana abbia “reinventato il Natale”, trasformandolo in una festività ricca di balocchi e luci, un simbolo di pace e di comunità, incentrato sulla famiglia e i suoi valori, con un pizzico di malinconica nostalgia.

E, se siete ancora indecisi su quale film a tema natalizio guardare durante i giorni di festa, vi consigliamo di dare uno sguardo alla recensione del Grinch. Con tale suggerimento vi auguriamo buone feste.