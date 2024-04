Qual è la vera storia di Ragnarr Brache-di-Cuoio le sue mogli?

Dopo circa 350 anni dopo la sua (presunta) morte, le saghe islandesi narrano le gesta di Ragnarr loðbrók (Brache-Di-Cuoio) e dei suoi figli, donando agli odierni autori di lungometraggi e romanzi un quantitativo esorbitante di materiale leggendario. Tenteremo, quindi, di ricostruire il Ragnarr “originario”.

Ovviamente, per originario non intendiamo il “personaggio storico” (probabilmente, la figura di Ragnarr è stata forgiata insieme a quella di altri guerrieri vichinghi), bensì quello letterario, dato che, oggigiorno, abbondano le opere che vedono come protagonista il Brache-Di-Cuoio e costui è mostrato in maniera sempre differente.

Dalle saghe, comprendiamo che egli sia nato intorno all’815 d.C., dal re svedese Sigurd Ring e dalla principessa Alfhild. Del suo aspetto fisico sappiamo ben poco, ma pare assomigliasse molto alla madre; più famose e incredibili sono le sue gesta in battaglia.

Egli ebbe almeno tre consorti: Lagertha, Thora Borgarhjört e Aslaug, o Kraka. La prima, forse la più popolare (soprattutto a causa dell’interpretazione di Katheryn Winnick), è una guerriera che non ne vuole sapere di sposare Ragnarr, tant’è che costringerà il “principe” a lasciarla in pace. Thora Borgarhjört, invece, accetta di buon grado l’unione con il Brache-Di-Cuoio (Ragnarr la reclama dopo aver sconfitto il serpente gigante Lindworm che minacciava il Götland, in quanto figlia dello jarl locale); tuttavia, ella muore prematuramente a causa di una malattia. Ultima, ma sicuramente non per importanza, è Aslaug, madre di Bjorn Fianco-di-ferro, Hvítserkr, Ubbe, Rögnvaldr, Sigurd Serpe-negli-occhi e il grande Ivarril Senz’ossa; quest’ultima aiuterà i suoi figli a vendicare la morte di Ragnarr per mano di Re Ella di Northumbria.

I figli di Aslaug e Ragnarr guideranno la Grande Armata Pagana in Inghilterra nell’865 d.C. e le loro gesta saranno raccontate in quella che oggi è conosciuta come la Saga dei figli di Ragnarr.

